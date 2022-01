Variante Omicron a Verona.

Tanti saluti alla variante Delta, a Verona Omicron è ormai arrivata al 100 per cento dei casi, in Veneto al 95,5%. Le più recenti analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito dell’attività di sorveglianza coordinata dall’Iss hanno infatti trovato in Veneto la variante Omicron nel 95,5% dei campioni analizzati, 171 su 179, sui quali è stato ottenuto il genoma completo, provenienti da 13 laboratori distribuiti nella regione, Solo il rimante 4.5% (8 campioni su 179) apparteneva alla variante Delta.

Rispetto alla precedente sorveglianza la variante Omicron è quindi passata dal 66.1% al 95.5% in 14 giorni. In particolare la frequenza Omicron è prevalente in tutte le diverse province della regione, con punte del 100% proprio a Verona e a Padova, mentre a Vicenza è al 97%, Belluno 94%, Venezia 93%, e solo Treviso ( 89%), e Rovigo: (85% ) restano sotto il 90%. Tutti i campioni della variante Omicron identificati in Veneto appartengono al lineage BA.1, il lineage prevalente nella maggior parte dei Paesi europei.