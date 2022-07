Siccità, stato di emergenza per 5 regioni: c’è anche il Veneto

Il governo decreta lo stato di emergenza siccità per 5 regioni, tra le quali il Veneto.

Il consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per 5 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare, per l’emergenza sono stati stanziati circa 36 milioni di euro, così suddivisi: 10,9 milioni per l’Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni per il Veneto.

“Noi siamo stati i primi in Italia, precisamente il 21 aprile, a chiedere lo stato di emergenza per la siccità perché già due mesi fa gli indicatori erano evidenti. – ha detto all’Ansa il governatrore del Veneto Luca Zaia -. Ben venga dunque la scelta del governo di concederci lo stato di emergenza. Ora attendiamo di capire i dettagli e aspettiamo la nomina del commissario e degli eventuali sub commissari affinché si possa essere operativi con interventi veloci. C’è poi un aspetto, quello finanziario, che riteniamo fondamentale per dare ristori a chi ha subito danni”.