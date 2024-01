Verona rincorre la Befana della fortuna: Lotteria Italia, boom di vendite

Verona, tanti i biglietti venduti della Lotteria Italia.

Finché c’è lotteria (Italia), c’è speranza. Mentre si avvicina l’Epifania, il 6 gennaio, l’attesa per l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia aumenta vertiginosamente. Le tabaccherie veronesi, assaltate da chi non vuole lasciare al caso la possibilità di vincere, notano un’ottima crescita nelle vendite.

Il centro storico vede un notevole afflusso di persone, spinto non solo dai cittadini locali ma anche dai turisti, che incrementano le vendite. Ma anche nei vari borghi la tendenza è la stessa. In Borgo Roma il titolare di una nota tabaccheria spiega: “Ne sono stati venduti di più rispetto all’anno scorso, tanto che li abbiamo dovuti riordinare — e precisa —, ma i giocatori continuano a essere sempre molto attratti dalle vincite immediate come quelle dei ‘gratta e vinci’, il sogno anti-crisi dei veronesi”.

I premi.

La lotteria, abbinata al popolare show televisivo Affari Tuoi, cattura l’immaginazione degli italiani, con premi sostanziosi che rappresentano una luce di speranza in tempi di incertezza economica. I biglietti, che costano 5 euro ciascuno, promettono premi allettanti, con un montepremi di 5 milioni di euro e altri quattro premi di prima categoria.

In queste ultime settimane, sono stati venduti oltre 6,6 milioni di biglietti in Italia, registrando un aumento del 10 per cento rispetto all’anno precedente, tra le ricevitorie locali e le grandi catene come gli Autogrill. Le regioni leader nelle vendite sono Lombardia, Lazio e Campania.

Questo aumento significativo segna un’inversione di tendenza rispetto al 2020, quando la pandemia ha rallentato notevolmente le vendite della lotteria. Durante i periodi di lockdown, solo 4,6 milioni di biglietti sono stati venduti.