Verona, la proposta di Fabio Venturi: “Vacciniamo chi lavora”.

Vacciniamo baristi e commesse: la proposta, ai limiti della provocazione, arriva da Fabio Venturi, ex presidente di Agsm e oggi leader di Generazione Verona: “Le vaccinazioni contro il Covid procedono ed entro un paio di settimane anche i sessantenni saranno coperti. Giunti a questo punto – afferma Venturi – è ora che la Regione Veneto inverta il senso di marcia: messe al sicuro le persone con un’età anagrafica che le esponeva a sintomi statisticamente più gravi bisogna invertire la rotta cambiando il programma dei vaccini”.

Quello che propone è un deciso cambio di rotta, dunque: “È il tempo di dedicarsi a chi lavora, in primis a chi è quotidianamente a contatto con il pubblico. Penso a cassieri e commesse, più in generale ai dipendenti dei supermercati, a chi lavora nei front Office e perché no anche ai baristi, steward e personale che opera su i mezzi pubblici. Sono tante le figure professionali a rischio, molte di queste peraltro non si sono mai fermate continuando ad offrire un servizio alla cittadinanza e mettendo talvolta a repentaglio loro stessi e le proprie famiglie”.

