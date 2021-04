Il portale Campeggi.com abbina sei strutture ad altrettante pellicole: tra le vacanze da Oscar c’è anche Verona.

In occasione della 93esima cerimonia degli Oscar che si terrà il 25 aprile a Los Angeles, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi turistici, suggerisce sei film ambientati in campeggio o in camper per una vacanza da Oscar.

Dal romantico Moorise Kingdom al toccante Ella&John, passando dai classici del cinema di animazione e dai titoli dedicati ai ragazzi, il sito che da oltre 15 anni si propone come punto di riferimento per le vacanze all’aria aperta consiglia sei strutture per rievocare altrettante atmosfere cinematografiche on the road.

Per i nostalgici delle tinte pastello e della tipica atmosfera vintage delle opere di Wes Anderson il portale raccomanda il Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera, in provincia di Cagliari, che, inserito all’interno dell’oasi naturalistica di Capo Ferrato, è meta privilegiata dai fenicotteri rosa per la nidificazione, oltre ad essere stato recentemente premiato tra i dieci migliori resort pet friendly in Italia.

E c’è anche un po’ di Verona, o meglio di lago di Garda. Per coloro che volessero imitare i goffi tentativi che uno dei più amati personaggi Disney compì per recuperare il rapporto con il figlio Max organizzando un rocambolesco viaggio all’aria aperta nel classico d’animazione Un viaggio con Pippo, il sito consiglia infatti il Camping Piani di Clodia di Lazise, a pochi passi dai parchi divertimenti di Gardaland, Movieland e Canevaworld.

Ad omaggiare l’emozionante viaggio on the road che i coniugi Spencer intrapresero per raggiugere la casa-museo di Ernest Hemingway nella commovente pellicola di Paolo Virzì Ella&John, ci penserà il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo di Alghero, in provincia di Sassari, che collocato all’interno del Parco Naturale di Porto Conte avvolge i suoi ospiti nell’abbraccio verde della rigogliosa pineta che lo circonda.

È stato proposto il Don Antonio Camping Village di Giulianova, ad una trentina di chilometri da Teramo, per replicare l’avventurosa esperienza che Charlie Hinton, il protagonista del film Il campeggio dei papà interpretato da Cuba Gooding Junior, vivrà nel risollevare le sorti di una struttura in disuso per riconvertirla in un campeggio estivo dedicato ai bambini. Il campeggio è infatti attrezzato con giochi e spazi destinati ad attività per i più piccoli.

Per i ragazzi che amano la musica, invece, il portale Campeggi.com segnala l’Happy Village & Camping di Roma, dove sarà possibile respirare l’atmosfera effervescente delle estati trascorse da Demi Lovato e Joe Jonas nel celebre musical firmato Disney Camp Rock.

La riscoperta del contatto con la natura, che anima l’anticonformismo del Viggo Mortensen diretto da Matt Ross in Captain Fantastic, è assicurata infine dal sassarese Foce Village & Camping di Valledoria che, posizionato all’interno di un sito d’interesse comunitario e di tutela ambientale tra i più importanti della regione sarda, si estende all’ombra di un sconfinato bosco di eucaliptus.

