Covid, campanello d’allarme di Zaia: “Verona verso lo scenario 2”

Zaia: “Alcune province, come Verona e Padova, vanno verso lo scenario 2”.

“La curva dei contagi non flette. Nella nostra regione ci sono molte realtà che passano da scenario 1 a scenario 2. E province come Verona e Padova che entrano nella fase iniziale dello scenario 2, con aumento dei contagi e di occupazione dei posti letto. La situazione è ancora gestibile, ma serve l’aiuto di tutti. Mascherine, igiene, e vaccinazioni sono la strada da seguire”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia dalla sede della Protezione civile di Marghera, facendo il punto sulla situazione Covid in Veneto.

“Nei prossimi giorni faremo una classifica dei Comuni del Veneto, divisi anche per provincia, per capire i numeri di chi si è vaccinato e chi no – ha aggiunto Zaia – Confermo ancora una volta che senza vaccini avremmo gli ospedali al collasso. Oggi l’80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati, e il 70% dei ricoverati sono non vaccinati”.