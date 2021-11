La situazione Covid a Verona e negli ospedali.

Dopo tre giorni di fila sopra i mille, si fermano a 878 (ieri 1.125) i nuovi positivi da Coronavirus registrati da ieri mattina, sabato 13 novembre, in Veneto, che portano il totale dei casi attualmente positivi, ancora in aumento, a 15.922, ovvero 461 più di ieri. Tre i decessi registrati nelle 24 ore. Nello stesso periodo invece sono stati 89 (ieri 152) i nuovi positivi registrati nella sola provincia di Verona: il numero degli attualmente positivi a Verona e provincia è ora di 2.069 (+60).

Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, ecco la situazione dei ricoveri: sono 31 (-2) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica, così distribuiti: 5 a Borgo Roma, 1 a Borgo Trento, 13 a Legnago, 0 a San Bonifacio, 1 a Villafranca, 0 a Marzana, 2 a Bovolone, 7 a Negrar e 2 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi ci sono 10 (-1) pazienti attualmente positivi: 0 a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento, 1 a Legnago, 0 a San Bonifacio, 1 a Villafranca, 2 a Peschiera e 3 a Negrar.