Bandiere Blu 2021, il Veneto mantiene le sue 9 spiagge.

In attesa di capire come andremo in vacanza la prossima estate, ecco le spiagge che hanno conquistato la Bandiera Blu 2021. L’ambito riconoscimento è stato come sempre assegnate dalla Foundation for environmental education ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici che si impegnano nella salvaguardia del territorio, nell’attenzione nei confronti del turista, nei servizi offerti ai visitatori. Nella 35esimma edizione sono 201 località rivierasche e 81 approdi turistici a conquistare la Bandiera Blu, per complessive 416 spiagge. Ovvero 6 Comuni in più rispetto ai 195 dello scorso anno: 15 i nuovi ingressi, 9 i Comuni non confermati.

Il Veneto riesce a confermare le 9 Bandiere dello scorso anno: San Michele al Tagliamento-Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Chioggia Sottomarina, Rosolina e Porto Tolle. La Liguria rimane in vetta tra le regioni con più Bandiere: ben 32; segue la Campania con 19, con un nuovo ingresso ma anche un`uscita; la Toscana scende a 17 Bandiere con tre uscite; raggiunge i 17 riconoscimenti la Puglia, con tre nuovi ingressi e un`uscita. Seguono le Marche che salgono a 16, con un nuovo ingresso; la Calabria a quota 15 con due nuovi ingressi e un`uscita, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 località (con un nuovo ingresso e un`uscita).

L`Abruzzo sale a 13 con tre nuovi ingressi, il Lazio arriva a 11 con due nuovi Comuni. Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige, a 10 sale anche la Sicilia con due new entry. Sono riconfermate le 7 dell`Emilia Romagna, così come le 9, come detto, del Veneto.

La Basilicata rimane ferma a 5; due uscite in Piemonte che ottiene 2 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell`anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, e anche la Lombardia conferma 1 Bandiera blu, a Gardone Riviera, sul lago di Garda.

