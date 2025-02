Allineamento dei pianeti, lo straordinario spettacolo da osservare in cielo

La sera del 28 febbraio è il momento migliore per osservare nel cielo lo straordinario spettacolo dell’allineamento dei pianeti.

L’allineamento dei pianeti, un fenomeno astronomico straordinario che si verificherà domani sera, venerdì 28 febbraio, subito dopo il tramonto. Sette pianeti del nostro Sistema Solare si allineeranno nel cielo in uno spettacolo imperdibile che non si ripeterà per i prossimi dieci anni. In realtà i pianeti sono visibili già da qualche giorno, ma il momento perfetto per osservarli sembra essere quello del 28 febbraio.

L’allineamento coinvolgerà Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano, Giove e Marte. Tra questi, quattro saranno visibili a occhio nudo: Mercurio, Venere, Giove e Marte. Per ammirare Urano e Nettuno, sarà necessario un binocolo o un piccolo telescopio, mentre Saturno rappresenterà la sfida maggiore: per osservarlo occorrerà conoscere l’orario esatto e la propria posizione geografica, poiché sarà molto vicino al Sole.

Dove guardare per non perdere lo spettacolo.

Il pianeta più alto nel cielo sarà Marte, facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore rossastro. Si troverà nella costellazione dei Gemelli, ben visibile sopra l’orizzonte sud. Giove, il secondo pianeta più luminoso, apparirà più in basso nella costellazione del Toro. Urano, situato al confine tra l’Ariete e il Toro, sarà più difficile da individuare a occhio nudo, ma con un cielo particolarmente scuro e limpido potrebbe essere visibile anche senza strumenti ottici.

L’evento coincide con la Luna Nuova, un vantaggio per gli appassionati di astronomia, poiché l’assenza della luce lunare renderà più agevole l’osservazione di oggetti più deboli come Urano e Nettuno.