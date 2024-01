È un giovane veronese il miglior talento informatico di tutto il Triveneto

Si chiama Alessandro De Carli, ha 19 anni ed è l’orgoglio di Santo Stefano di Zimella, suo paese natale.

Alessandro De Carli, a soli 19 anni, è il talento informatico di Zimella, riconosciuto come il migliore del Triveneto. Ha concluso le superiori con il massimo dei voti nel luglio 2023, e si è diplomato in informatica e telecomunicazioni. Grazie alla sua bravura, ha ricevuto tre borse di studio per sostenere le spese universitarie, aprendosi le porte per le selezioni riservate ai migliori studenti del Veneto.

La prima a premiarlo è stata l’amministrazione comunale di Zimella con una borsa di studio di 350 euro, consegnata a inizio dicembre dalla sindaca Sonia Biasin e dall’assessore all’Istruzione Simonetta Giusti. Poi è stata la volta di un riconoscimento significativo da parte dei Cavalieri del Lavoro del Triveneto, che gli hanno assegnato 2mila euro per i suoi futuri studi universitari. Il terzo arriverà dalla sezione Lions di Soave e San Bonifacio, il prossimo 20 gennaio.

La borsa di studio.

Ma, tra tutti i premi e le onorificenze, Alessandro rivela che ciò che più lo ha emozionato è stata la borsa di studio dei Cavalieri del Lavoro del Triveneto, dedicata agli studenti meritevoli degli istituti tecnici e tecnologici del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Grazie ai suoi voti eccezionali durante il triennio delle superiori, si è distinto come il migliore in tutte e tre le regioni.

Il talento di questo ragazzo, per l’informatica, è emerso fin dalla più tenera età, e da allora ha costantemente coltivato i suoi interessi, tanto da iscriversi all’Istituto tecnico Dal Cero, dopo le medie, per studiare a fondo l’elaborazione elettronica dei dati e lo sviluppo di software. Attualmente iscritto alla facoltà di informatica dell’Università di Verona, punta a diventare un esperto programmatore e sviluppatore di software. Il suo percorso e le sue ambizioni sono motivo di grande orgoglio per la comunità di Santo Stefano.