Verona: 1° appuntamento di EasyBasketinClasse

Le scuole primarie incontrano i campioni Galanda e Zandalasini.

È Verona ad ospitare il primo dei tre incontri con i campioni di pallacanestro Cecilia Zandalasini e Giacomo Galanda, promossi nell’ambito del progetto educativo per le scuole primarie EasyBasketinClasse.

L’appuntamento è per Lunedì 19 Marzo, alle 10, nella palestra Zorzi di Parona.



L’iniziativa, che coinvolge in tutta Italia 60mila alunni tra i 6 e i 10 anni, 3mila insegnanti e oltre 2.500 classi delle scuole primarie, mira a promuovere lo sport come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà, grazie ad un approccio ludico ed “easy” con poche e semplici regole per alunni ed insegnanti.

Oltre agli incontri con i campioni, che dopo Verona si terranno a Prato il 17 Aprile e a Matera l’8 Maggio, il progetto EasyBasketinClasse, in programma fino a Giugno 2018, prevede l’utilizzo da parte delle classi di un kit gratuito contenente schede didattiche realizzate da FIP e dal settore tecnico Minibasket e un pallone EasyBasket.

In programma anche un contest, con la creazione di elaborati artistici da parte degli alunni, che premierà la vincitrice assoluta nazionale e le 20 classi, una per regione, che meglio avranno rappresentato la “loro” maglia della nazionale.



All’incontro di Lunedì partecipano gli insegnanti e gli alunni della scuola primaria Zorzi e le classi quinte della Scuola Pertini. Le lezioni di EasyBasket saranno a cura di Maurizio Cremonini, responsabile tecnico Settore Minibasket e Scuola FIP.



A Verona la campagna educational coinvolge 12 scuole primarie della città (Simoni, Don Mercanti, Dorigo, Pertini, Zorzi, Solinas ed Educandato agli Angeli) oltre a scuole di Erbezzo, Caldiero, Cologna Veneta, Vigasio e Pesina di Caprino, per un totale di 86 classi e quasi 1.700 alunni.

In Veneto partecipano all’iniziativa 46 scuole, con 348 classi, 500 insegnanti e più di 8.000 alunni delle primarie.

Giacomo Galanda è stato capitano della Nazionale Medaglia d’Argento Atene 2004, Oro a Eurobasket 1999 e prestigioso giocatore della Scaligera Verona con cui ha vinto la Supercoppa italiana nel 1996.

Cecilia Zandalasini, giocatrice del Famila Schio e della Nazionale, è campione WNBA 2017 con le Minnesota Lynk.



“Un progetto dall’alto valore educativo – ha detto l’assessore allo Sport Rando – che si propone di avvicinare i bambini delle scuole primarie allo sport e alla pallacanestro in particolare. È un onore per Verona essere stata scelta tra le tre città in Italia che ospitano l’incontro con questi due grandi campioni della pallacanestro che, sono certo, sapranno raccontare al meglio ai bambini la bellezza di questo sport”.



Il progetto, che gode del patrocinio del Ministero della Salute, della presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da Neways, azienda veronese specializzata in progetti di comunicazione.



Informazioni, materiali didattici, elaborati e video lezioni del progetto sono scaricabili dal sito EasyBasketinClasse.it.