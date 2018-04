Giardini e paesaggi aperti in Veneto: 2 appuntamenti a Verona

“Senza la contemplazione e la poesia del giardino e se regna esclusivamente il dogma dell’economia, la natura verrà distrutta più o meno dalla mano dell’uomo.

Questa distruzione riguarda tutta la natura, inclusa la natura umana”.

Il monito (del 1979) è di Pietro Porcinai, uno dei più grandi paesaggisti del Novecento, che, ispirato da questa urgenza, nel 1950, fu uno dei fondatori dell’Aiapp, (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio). Associazione che oggi raggruppa circa 800 iscritti fra progettisti, studiosi e studenti che si riconoscono nella figura professionale dell’Architetto del Paesaggio e che sono impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro Paese.



L’impegno è grande, ma i successi non mancano, come dimostreranno per tutto il mese di Aprile anche i professionisti dell’Aiapp Triveneto-Emilia Romagna, la più grande delle nove macroregioni italiani dell’associazione, con l’ottava edizione di “Giardini e Paesaggi aperti”.



Sarà un invito a visitare i luoghi che i professionisti Aiapp hanno seguito o stanno seguendo nella loro evoluzione, per ammirare le buone pratiche paesaggistiche e indagare sul tema “Mestiere Paesaggista”: il mestiere di chi il paesaggio lo progetta, facilitandone le trasformazioni e occupandosi della sua cura e tutela. Convegni, workshop, eventi formativi e, soprattutto, visite guidate e appuntamenti “nei” progetti, per onorare “Aprile mese del Paesaggio” (World Landscapes Architecture month), iniziativa lanciata nel 2007 dalla Federazione Internazionale degli Architetti Paesaggisti (IFLA), che promuove l’architettura paesaggistica e la creazione di paesaggi capaci di migliorare la qualità della vita, e di cui Aiapp è membra.



Due gli appuntamenti nel veronese:

Giovedì 26 Aprile alle 14,30, all’Hotel e Residence Villa Bartolomea (Via dell’Accoglienza, 4 - Villa Bartolomea - VR), convegno dedicato a “Il Mestiere del Paesaggista”. Gli interventi spazieranno dall’analisi del “mestiere” affrontata dal vicepresidente nazionale Aiapp, arch. Fabio Pasqualini, a quella di un giardino su superficie accidentata a Cisano a cura del dottore in Scienze Forestali Giovanni Nalin; dall’intervento dell’arch. Elena Cattarossi su “Il paesaggista tra conservazione e trasformazione: un caso pratico” al progetto di paesaggio partecipato illustrato dall’agronomo Giuseppe Provasi. E poi, ancora, l’arch. Michele Adami parlerà del “Paesaggio come attitudine” e l’arch. Massimo Ferrari di (Romanato sas) di “Un giardino con due buche nella pianura padana”, mentre il geom. Franco Caramani (di Verdeacqua) affronterà il tema “Dal mais al green” e concluderà gli interventi un focus sull’adeguata irrigazione del verde (a cura di Scarabelli irrigazione).



Sabato 28 Aprile, a Mizzole di Verona, visita al giardino ristrutturato e al vigneto frutteto su antichi terrazzamenti della seicentesca Villa Da Lisca-Poggiani.

Il progettista Alberto Ballestriero illustrerà l’intervento (max 30 posti – prenotazione obbligatoria a mezzo mail: ballestriero(at)gmail.com).



Luoghi, orari e indirizzi delle iniziative sono, in aggiornamento costante, sul sito Aiapp.net



Aiapp, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, promuove la cultura del progetto di giardino e del paesaggio. Oggi riunisce più di 800 iscritti, fra professionisti, studiosi e studenti impegnati a tutelare, conservare e valorizzare il paesaggio, attraverso la progettazione, la ricerca, la formazione e le attività scientifico-culturali di informazione e aggiornamento professionale.