Negrar ospita la prima tappa del tour dell’Aiom

In piazzale Perez il festival della prevenzione e innovazione in oncologia.

Negrar ospita per 3 giorni la prima tappa della nuova edizione del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia”. Un motorhome, cioè un pullman, sarà allestito dal 9 all’11 Aprile, in Piazzale Perez, dove gli oncologi dell’Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) forniranno consigli e informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi della ricerca in campo oncologico. Sono anche previste attività sportive in Piazza per coinvolgere i cittadini.

La manifestazione itinerante tocca 20 città con eventi che dureranno tre giorni. In Italia nel 2017 sono stati stimati poco più di 369.000 nuovi casi di tumore (circa 192.000 uomini e 177.000 donne), in Veneto 31.750 (16.550 uomini e 15.200 donne). Si stima che nella Regione vivano più di 277.000 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita.

Saranno raccolti sondaggi conoscitivi e saranno distribuiti ai cittadini opuscoli sulle principali regole della prevenzione oncologica. Nelle 3 giornate, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 saranno disponibili gli oncologi dell’Aiom per fornire informazioni.