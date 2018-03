Verona: ancora aperte le iscrizioni ai soggiorni per over 60

Sono ancora aperte le iscrizioni ai soggiorni estivi per gli over 60, residenti nel comune di Verona e autosufficienti.

Nel caso di coppie è necessario che almeno uno dei due abbia compiuto i 60 anni. Le proposte per l’estate 2018 prevedono soggiorni in Romagna, nelle località di Riccione, Cattolica e Milano Marittima; nelle Marche, a San Benedetto del Tronto; in Sicilia, a Cefalù; in Sardegna a San Giovanni di Posada. Infine, per le cure termali, è previsto un soggiorno a Levico Terme, in Trentino. Le quote comprendono il servizio di trasporto in pullman o aereo, il soggiorno in hotel 3 o 4 stelle, il trattamento in pensione completa, con bevande incluse, il servizio spiaggia per le località marine e l’assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute.



Per prenotare è possibile telefonare ai numeri 0458077056 e 0458078635 o collegarsi al sito comune.verona.it/turismosociale. Dopodiché occorrerà presentarsi all’ufficio del Turismo Sociale in via Adigetto 10, per perfezionare l’iscrizione con il versamento della caparra di 50 euro, non rimborsabile in caso di rinuncia.



Il programma e i moduli per l’iscrizione possono essere richiesti inviando una e-mail a turismo.sociale(at)comune.verona.it.