Verona: aggiunti 43 letti nei dormitori per senzatetto

Salgono a 228 i posti disponibili.

Con i 43 posti letto aggiunti questa mattina, in vista dell’ondata di freddo prevista per i prossimi giorni, salgono a 228 le disponibilità nei dormitori della città, all’interno delle strutture di accoglienza per senzatetto.

Le nuove brande, dotate di coperte, cuscini e sacchi a pelo, fornite dalla Protezione Civile di Verona e dalla Ronda della Carità, sono state consegnate nelle seguenti sedi: 10 a Il Samaritano di via dell’Artigianato; 10 all’asilo notturno Camploy di via Campofiore; 10 alla Casa Nostra di via San Zeno in Monte; 10 a Casa Serena in via Unità d'Italia; 1 all’asilo notturno femminile di via Molise; 2 alla Casa della Giovane di via Pigna.

In totale sono quindi 208 i posti per l'utenza maschile e 20 quelli per l’accoglienza femminile.

La Polizia municipale si è resa disponibile fin da subito nel potenziare i servizi di vigilanza sul territorio per i prossimi giorni. Agli agenti sono stati forniti tutti i numeri di reperibilità telefonica notturna delle strutture di accoglienza, affinchè le persone in difficoltà individuate per strada vengano accolte immediatamente.

La Protezione civile è stata invece pre-allertata affinchè sia pronta ad intervenire su tutto il territorio comunale, nel caso le condizioni meteorologiche peggiorassero.

“Viste le previsioni meteo dei prossimi giorni, che annunciano l’arrivo di ghiaccio e temperature sotto lo zero – spiega l’assessore ai Servizi sociali - abbiamo aumentato i posti letto per poter accogliere più persone possibili all’interno delle strutture convenzionate, che danno un riparo a chi vive in strada o si trova in condizioni di grave marginalità. Inoltre, sono in corso le procedure di selezione dell'ente gestore per un'ulteriore struttura, con una capienza di 24 posti, che potrà aprire dal prossimo 1° Marzo”.