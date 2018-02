Opportunità per giovani disoccupati a Verona

Corso gratuito per inserire al lavoro giovani aspiranti meccanici di mezzi pesanti.

Parte il 28 Febbraio il percorso formativo gratuito per giovani disoccupati che desiderano specializzarsi nel settore dei mezzi pesanti (truck, furgoni, autobus, autoarticolati...). Un percorso organizzato da Scaligera Formazione e finanziato dalla Regione Veneto tramite i fondi provenienti dall'Unione Europea per rispondere alle richieste di alcune aziende nel territorio veronese che faticano a trovare risorse adeguatamente formate in questo ambito. L’obiettivo del corso è proprio quello di fornire le competenze specifiche per intervenire nella riparazione dei veicoli pesanti, favorendo l’incontro tra i giovani e aziende specializzate in questo settore, altamente in crescita.

Il corso prevede 150 h di formazione nella sede della scuola Scaligera Formazione di Chievo e 480 h di tirocinio che sarà retribuito con 300 euro mensili più eventuali buoni pasti o servizio mensa e si svolgerà in sei importanti aziende che operano nel territorio di Verona e provincia.

Il corso si rivolge a 10 giovani tra i 17 e i 29 anni in possesso di una qualifica professionale o diploma nell'ambito dell'Operatore alla riparazione dei veicoli a motore o settori affini.

Gli interessati devono far pervenire la documentazione richiesta come indicato sul sito scaligeraformazione.it scrivendo alla mail: orienta.placement(at)scaligeraformazione.it entro il 16 Febbraio 2018 alle ore 12.00.

E’ possibile consegnare il tutto anche all’Ufficio Orientamento e Placement di Scaligera Formazione (via Berardi, 9 - Chievo VR). Per maggiori informazioni tel. 045.563081 dalle 9.00 alle 18.00.