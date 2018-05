Giro del mondo lungo 28 anni: ciclista 81enne fa tappa a Verona

Gli assessori ai Servizi sociali Stefano Bertacco e allo Sport Filippo Rando hanno incontrato nei giorni scorsi

a palazzo Barbieri il ciclista 81enne di origini russo-polacco Janus River, che da 18 anni sta compiendo il giro per il mondo con una mountain bike e uno zaino. River si è fermato in città, ospite del Comune di Verona, per tutta la giornata ed è poi ripartito per un giro nella provincia veronese e poi nel Veneto con direzione Trieste.

Il ciclista, nato in Siberia, ha cominciato il suo viaggio da Roma nel 2000, anno del Giubileo, e si propone di concluderlo nel 2028 a Pechino. River ha visitato finora 154 paesi e superato i 400mila chilometri percorsi. Gli assessori, dopo averlo salutato a nome della città, gli hanno fatto i complimenti per la forza di volontà dimostrata in questi anni di avventura nel mondo e per i nuovi obbiettivi prefissati che, dal prossimo anno, dopo l’Europa, lo porteranno per quattro anni in Sud America, fino alla sua destinazione finale, Pechino, nel 2028.