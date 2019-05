Cunego festeggia l'arrivo del Giro con un evento per il 15° anniversario della sua vittoria

Una grande festa per celebrare i successi e la carriera sportiva del ciclista veronese Damiano Cunego, in occasione del 15° anniversario della sua vittoria al Giro d’Italia.

L’evento “Cunego&Friends – Celebrate the Giro”, si terrà Sabato 1° Giugno, dalle 19.30 alle 21.30 in Gran Guardia. Durante la serata, appositamente realizzata a Verona in concomitanza con l’arrivo dell’ultima tappa della 102ᵃ edizione del Giro, verranno raccontati aneddoti ed episodi che hanno segnato la carriera di Cunego e, in particolare, la grande emozione della straordinaria vittoria della ‘Corsa Rosa’ del 2004.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Verona, è stata presentata questa mattina dall’assessore allo Sport Filippo Rando, insieme allo stesso Cunego.



“E’ una grande gioia poter ospitare nella nostra città i festeggiamenti di questo grande campione – spiega l'assessore Rando – che, per anni, con il suo impegno sportivo, ha rappresentato Verona nel mondo, donandoci tante emozioni e vittorie. A 24 ore dall’ultima tappa del Giro, questo appuntamento sarà un bellissimo modo per festeggiare l’importante carriera sportiva di Cunego e per ringraziarlo di quanto ha saputo realizzare nell’arco della sua lunga carriera sportiva”.



“Sarà una bella occasione – dichiara Cunego –, per incontrare i tanti appassionati ed amici che mi hanno sempre sostenuto e, con loro, festeggiare a Verona i risultati e successi della mia lunga carriera sportiva”.