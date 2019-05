Giunta regionale approva piano 2019 per lo sport

Disponibili un milione e 859mila euro per incentivare lo sport e migliorare gli impianti sportivi

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo sport, ha approvato il piano esecutivo annuale 2019 che destina complessivamente 1 milione e 850 mila euro per l’attuazione delle politiche dedicate allo sport: 800.000 euro per interventi di promozione della pratica sportiva (spese correnti) e 1.050.000 euro per l’impiantistica (spesa in conto capitale).



Le risorse in parte corrente sono così suddivise:



- 200 mila euro a sostegno di corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva, finalizzati al miglioramento della condizione fisica e psichica, nonché alla socializzazione e alla promozione dei valori essenziali dello sport quali il rispetto delle regole, lo spirito di squadra e il rispetto degli altri; il bando 2019 per la concessione di contributi per queste finalità è già stato approvato e sarà presto pubblicato nel Bollettino Ufficiale e alla seguente pagina del sito web regionale: regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti;



- 250 mila euro per l’organizzazione di eventi sportivi che generino ricadute economiche e sociali e che siano fattore di crescita e di rilancio del territorio; per queste finalità è già stato approvato con decreto della Direzione Beni Attività Culturali e Sport apposito Avviso pubblico che sarà presto pubblicato nel Bollettino Ufficiale e alla seguente pagina del sito web regionale: regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti;



- 150 mila euro destinati, in base al protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), per la realizzazione di un progetto generale di promozione della pratica e dell’etica sportiva in ambito scolastico;



- 200 mila euro a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità; anche il bando 2019 per questi contributi è già stato approvato dalla Giunta e sarà anch’esso pubblicato nei prossimi giorni nel Bollettino Ufficiale e alla seguente pagina del sito web regionale: regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti.



Per quanto riguarda le disponibilità in conto capitale, finalizzate a migliorare l’offerta impiantistica e strutturale, in considerazione delle numerose richieste pervenute con il bando del 2018, è stato deciso di scorrere la graduatoria utilizzando il milione e 50 mila euro del 2019.



“Nel corso di quest’anno – sottolinea l’assessore – attiveremo ulteriori azioni, tra cui quelle dell’Osservatorio regionale per lo sport, che concluderà la rilevazione del patrimonio impiantistico regionale veneto, avviata in collaborazione con il Coni Nazionale, proseguiremo la campagna di adesione alla Carta Etica dello sport veneto, realizzeremo un progetto di ‘Alternanza Scuola Lavoro’ in ambito sportivo e sono previsti corsi di formazione per quanti operano all’interno delle Palestre della Salute”.