Risultato grazie lavoro Regione, Università e Ospedale Padova

Il Veneto ha raggiunto ieri lo zero contagi, in netto anticipo rispetto alle previsioni. Lo annuncia il professor Andrea Crisanti, sottolineando che "questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova". (Ansa.it)