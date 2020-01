Parco della Lessinia, D’Incà: “Proposta di modifica preoccupante, la biodiversità va tutelata”

“La proposta di legge sulla modifica della superficie del Parco della Lessina è preoccupante. La riduzione dell’area protetta porterebbe a diminuire la tutela della biodiversità e, mai come oggi, questa iniziativa è insostenibile”.

Lo afferma Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in merito alla proposta di legge avanzata dalla Lega in Consiglio Regionale del Veneto per la modifica del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

“Questo Governo ha messo al centro delle proprie politiche il tema ambientale – prosegue D’Incà che aggiunge -: proprio in merito a ciò, è stata dimostrata attenzione nei confronti dei parchi nazionali. Nella legge sul Clima, per esempio, sono state introdotte le Zone economiche ambientali (Zea), con agevolazioni per i Comuni e per chi fosse interessato a investire all’interno delle aree parco con attività ecosostenibili. Restringere un’area protetta di circa il 20 per cento sarebbe del tutto inopportuno e rappresenterebbe il primo caso in Europa”.

“Comprendo le preoccupazioni delle oltre 100 associazioni che sono intervenute per la salvaguardia del Parco – conclude il Ministro D’Incà – e faremo il possibile affinché questo importante patrimonio del Veneto e del nostro Paese rimanga intatto”.