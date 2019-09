"Io cresco sano": laboratorio per bambini 6-13 anni alla Kids University

Prevenzione e stili di vita Domenica 22 Settembre, alle ore 16.00 in piazza Bra

Avranno dai 6 ai 13 anni, saranno curiosissimi ed esigenti…, ma sono nell’età giusta per cominciare a distinguere un alimento sano da un concentrato di conservanti e additivi chimici. Sono i bambini poco golosi di verdure o frutti di stagione, sono i già piccoli adulti dipendenti da tv e giochi elettronici, refrattari e si muovono poco a piedi o all’aperto. Sono loro i destinatari dell’invito della Fondazione AIRC per Domenica pomeriggio (dalle 16 alle 17), al laboratorio didattico e interattivo organizzato nel Kids space di piazza Bra, nell’ambito della manifestazione promossa da Università di Verona e Pleiadi.



E allora come poterli coinvolgere, divertire, educare su corretta alimentazione, attività fisica e un buono stile di vita senza apparire noiosi o troppo severi?



La trovata di AIRC, che dall’82, in Veneto, fa campagne dirette al mondo della scuola sui temi della prevenzione alla salute e dell’impegno nella ricerca scientifica, è stata chiamare le giovani ricercatrici borsiste della facoltà di Medicina, Stefania, Rosalinda, Chiara e Annalisa, per animare con giochi di movimento, piccoli test, indovinelli e altre attrazioni, il laboratorio didattico “Io cresco sano”. Nelle vesti di medici, operatori di salute ed educatori, le giovani ricercatrici, al fianco dei volontari, sorprenderanno i bambini mostrando loro come tante piccole cose del nostro quotidiano hanno a che fare con il nostro vivere meglio e più a lungo. Tante piccole nozioni preziosissime da apprendere per conoscere sempre di più le malattie che ancora oggi sfidano la Scienza, ma anche stimoli efficaci per accrescere nel bambino una sensibilità e attenzione per se stessi e per gli altri.



L’ingresso e libero, per informazioni: scuola.airc.it – com.veneto(at)airc.it – 045.8250234