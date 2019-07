Arpav. Mare e laghi Veneti: acque tutte balneabili

Sono 174 le acque di balneazione che compongono la rete regionale di monitoraggio della qualità delle

acque di balneazione in Veneto per l’anno in corso, distribuite su otto corpi idrici per un totale di 149 Km di costa controllata adibita alla balneazione tra mare e laghi.

Dal 22 al 24 Luglio è stata eseguita la quarta campagna di monitoraggio e i risultati delle analisi effettuate dai tecnici Arpav confermano la piena idoneità di tutte le acque alla balneazione.

I risultati delle analisi sono disponibili in tempo reale nella sezione dedicata del sito di Arpa Veneto e nel portale acque di balneazione del Ministero della Salute.

La prossima campagna di controllo sarà eseguita tra il 19 e il 21 Agosto.