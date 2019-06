Venerdì 21 Giugno conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Il convegno conclusivo della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale si terrà Venerdì 21 Giugno 2019 presso l’Aula Magna dell’Università di Padova a Agripolis a Legnaro (PD).

Durante l’incontro, che vedrà la presenza di tutto il mondo agricolo veneto, sarà presentato il documento “L’Agricoltura veneta verso il 2030”, che prevede le priorità strategiche della Regione per orientare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale regionale, in prospettiva della nuova PAC 2021-27.



La Conferenza regionale dell’agricoltura sarà l’occasione prima di tutto per ‘tastare’ il polso di un settore che in Veneto conta 75 mila aziende e 174 mila addetti, gestisce 800 mila ettari di superficie coltivabile, produce oltre 6 miliardi di euro ogni anno, e che ha beneficiato, nel periodo 2014-2020 di un miliardo e 169 milioni di finanziamenti pubblici (tra fondi UE e cofinanziamenti statali e regionali) per la sua riqualificazione e sostenibilità. “Sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, innovazione e qualità delle produzioni sono le sfide del futuro. Di questo gli operatori del settore sono pienamente consapevoli e danno prova di aver acquisito importanti conoscenze ed esperienze – indica l’Assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan.



Il confronto di Venerdì a Legnaro servirà a stabilire priorità, strategie e obiettivi a medio e lungo termine. Vogliamo impostare l’agricoltura del 2030 e potremo farlo solo se riusciremo a fare squadra e ad indicare, sui tavoli nazionali ed europei, le potenzialità e le necessità del settore: i flussi finanziari della futura Pac 2021-27 privilegeranno le realtà meglio organizzate e capaci di coniugare innovazione, sviluppo, rispetto per l’ambiente”.