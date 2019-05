Nevicata eccezionale in Lessinia

Terminato il lavoro di sgombero fino al Rifugio Revolto

Domenica 5 Maggio attorno alle 11.30 Veneto Agricoltura è stata avvisata dai titolari del Rifugio Boschetto, sito nella Foresta di Giazza in Lessinia,lungo la strada che porta dal paese di Giazza al Rifugio Revolto, della presenza di un notevole strato di neve e piante schiantate che impedivano il transito lungo la strada.



L’eccezionalità dell’evento meteorologico è stato tale che persino i collegamenti telefonici erano saltati e quindi risultava quasi impossibile anche sapere quale fosse la situazione a monte circa le piante abbattute, presenza di persone e/o automezzi.



Acquisita la disponibilità di una squadra i tecnici dell’Agenzia regionale si sono anzitutto assicurati che esistessero le condizioni minime di sicurezza per operare vista l’entità dell’evento meteo; soprattutto riguardo al vento, dato che si trattava di procedere allo sgombero degli schianti dalla strada, stando al di sotto di altre piante.



Era a questo punto importante la coordinazione con gli altri soggetti deputati, in primis il Comune di Giazza. Avvisato il Sindaco, che non era ancora al corrente della situazione, questi ha attivato una squadra della Protezione civile che si è affiancata al personale di Veneto Agricoltura.



Non appena il meteo ha permesso l’operatività è cominciato il lavoro, con la squadra dell’Agenzia che procedeva ad eliminare le piante schiantate lungo la strada, mentre il mezzo della Protezione Civile sgomberava la neve per garantire la viabilità.



Lunedì 6 Maggio, una squadra di Veneto Agricoltura, assieme al gestore del Rifugio Pertica, ha completato il lavoro fino al Rifugio Revolto.



Lo spessore del manto nevoso in zona Boschetto è arrivato attorno ai 40 cm, mentre al “Revolto” ha raggiunto i 60-70 cm., dati eccezionali per questa stagione.