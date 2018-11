Padroni poveri: Veneto paga cure animali

Zaia, progetto sarà esteso nel 2019 a tutta la regione

"Entro l'estate prossima il Veneto avrà una legge per garantire le necessarie cure veterinarie agli animali da compagnia delle persone, anziani in primis, in situazioni di difficoltà economica": l'annuncio è arrivato dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, intervenuto a Conegliano alla presentazione del "Progetto prima visita e vaccinazione degli animali d'affezione di persone e anziani indigenti" riferito al Distretto Pieve di Soligo dell'Ulss 2. (Ansa.it)