Grezzana, Coronavirus: assistenza alle famiglie

Ad oggi, sono 25 le famiglie - 56 persone, complessivamente - che hanno ricevuto alimenti e farmaci

a domicilio grazie alla collaborazione tra il Comune di Grezzana e i volontari dell’A.N.A. Protezione Civile: 19 si sono rivolte al servizio una volta; 5, due volte; 1, tre volte.

I cittadini che - appunto per alimenti e farmaci - hanno necessità dell’intervento del Comune possono telefonare dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, al 3703169938. Una dipendente dei Servizi sociali del Comune, coordinata dall’assistente sociale, risponderà alla chiamata.

Gli anziani di Grezzana ospiti a Marzana e gli operatori sanitari della stessa casa di riposo hanno condiviso ieri - seppure a distanza – la solidarietà degli amministratori, della polizia municipale. della Croce Verde e della Protezione Civile. L’iniziativa, che si è svolta nel piazzale, si è tenuta contemporaneamente anche nelle residenze del resto della provincia.

Nel frattempo, molti giovani hanno contattato gli amministratori di Grezzana rendendosi disponibili a svolgere delle attività a beneficio della propria comunità per contenere i disagi provocati dai provvedimenti relativi al COVID-19.

Il Comune, ringraziando i giovani, sta valutando modi e tempi dell’eventuale impiego.

Mentre prosegue la suddivisione, il confezionamento e la distribuzione delle mascherine fornite di giorno in giorno dalla Regione Veneto al Comune. Ogni abitante di Grezzana disporrà della propria mascherina. L’A.N.A. Protezione civile, fino ad ora, ha consegnato le protezioni ai cittadini delle frazioni. Le prossime saranno destinate al capoluogo.



Il Comune ricorda alla popolazione che soltanto l’A.N.A. Protezione Civile di Grezzana è autorizzata a recarsi presso gli esercizi commerciali del territorio e le abitazioni.

E’ attivato anche il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza COVID-19 alla popolazione. Il C.O.C. risponderà alle chiamate soltanto per emergenze, tutti i giorni, dalle 8.00 alle 16.00, al 045/4578029.