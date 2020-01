Firmato contratto per fornitura imbarcazione al presidio acquatico Vigili del Fuoco di Bardolino

Nei giorni scorsi, presso la Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige, é stato firmato

il contratto per la fornitura di un'imbarcazione per operazioni di soccorso tecnico da svolgersi in ambiente acquatico per le esigenze del presidio acquatico VV.F. di Bardolino (VR).



Il documento è stato siglato dopo un lungo iter che ha visto il coinvolgimento e la sinergia di vari Uffici del Dipartimento e la collaborazione dei Comuni della sponda veronese del Lago di Garda.



Il contratto consente l'avvio dei lavori di allestimento dell'imbarcazione da parte della ditta aggiudicataria del bando di gara.



Si tratta di un passaggio fondamentale per dotare il distaccamento di Bardolino di una unità navale che al momento della consegna andrà a costituire l'unico presidio antincendio presente sul lago più grande d'Italia.