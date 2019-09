Sona: cena medievale a Villa Sparici Landini

Continuano gli eventi cultural-eno-gastronomici proposti sul territorio Veneto dall’Associazione comitato per il ripristino dell’Itinerarium di Marin Sanuto.

Associazione che si prefigge l’ambizioso obiettivo di far ottenere all’Itinerario, percorso dal Marin Sanuto nel 1483, la certificazione ad Itinerario Europeo. Marin Sanuto, al seguito degli Auditori nuovi alle sentenze, una Corte d’appello itinerante che ogni due anni, dal 1410, partiva da Venezia per verificare il comportamento degli amministratori locali, descrive minuziosamente i territori e la vita della Terraferma veneta.

Questa volta, dopo il castello di Villafranca, Giovedì 12 Settembre dalle ore 20.00 propongono una serata a tema medievale presso l’affascinante Villa Sparici-Landini o Villa dei cipressi in Sona dove il cuoco vicentino Gianico Viero detto il “cogo” farà degustare ai presenti favolose pietanze descritte in un ricettario del XIV° secolo da cuoco anonimo. Dimostrerà che la cucina veneta non era affatto modesta ed è stata fonte di ispirazione per molte cucine oggi più sofisticate come quella francese. Ad accompagnare la cena 4 musicisti sonesi proporranno musiche del periodo, mentre il Professor Luca Dossi chiarirà ai presenti alcuni tratti del periodo storico vissuti all’epoca della Serenissima.

A patrocinare l’evento è il Comune di Sona in quanto ha sottoscritto con l’associazione una lettera di intenti che lo rende, a pieno titolo, promotore e fruitore di quanto il progetto riuscirà a sviluppare. Infatti, il progetto ha anche una collocazione a valore turistico riproponendosi di valorizzare tutti quei luoghi “minori” che, nell’allora terra ferma veneta, facevano parte.