San Giovanni Lupatoto: decima edizione Sangiò Art Festival

Musica, teatro, cinema e tanti altri eventi a San Giovanni, Pozzo e Raldon

Il SanGiò Art Festival 2019, la rassegna culturale estiva promossa dall’Amministrazione comunale lupatotina, arriva quest’anno alla 10ª edizione. Il programma completo del cartellone prevede, fino a fine Settembre 2019, oltre 70 appuntamenti (la maggior parte ad ingresso gratuito) che saranno realizzati nelle piazze e nei parchi di San Giovanni, di Pozzo e di Raldon.

Tante le proposte artistiche ed eventi potranno essere apprezzati dai lupatotini di tutte le età e da chi sarà di casa a San Giovanni durante tutta la stagione estiva. Confermata la rassegna teatrale d’autore nel parco della Pia Opera Ciccarelli (7 Venerdì), gli appuntamenti del cinema all’aperto al parco ai Cotoni (6 Mercoledì), la rassegna canora internazionale Fuochi d’artificio all’ex chiesa di Pozzo (4 concerti lirici), gli appuntamenti dedicati a cinema, a teatro dialettale, storytelling nel cortile della pizzeria Corrado a Raldon (6 Lunedì), gli immancabili concerti aperitivo al parco ai Cotoni (8 Domeniche mattina). Non mancheranno nemmeno quest’anno, per i più piccini, gli spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie a Raldon (5 Giovedì sera) e le favole dei burattini (2 Sabati mattina), lo yoga nel parco per le mamme (4 Sabati mattina), il ballo liscio al chiar di luna per gli anziani (3 Giovedì) e il tradizionale concerto del Coro Marcelliano al parco ai Cotoni.

Il cartellone del SanGiò Art Festival 2019 non si esaurisce qui perché ci sono altri eventi in programma: la Festa d’Estate della Pro Loco con una 3 giorni di musica sotto la Torre con ospiti d’eccezione come il Talent Show di TeleArena e l’animazione di Rockabilly, la 3ª edizione de Il Veneto Legge in biblioteca e la Festa del libro (27, 28 e 29 settembre), la serata omaggio al grande Dino Coltro (sabato 6 luglio) e la 4ª edizione della Festa di fine Estate a Raldon (29 settembre).

L’estate 2019 del Sangiò Art Festival prevede anche la 3ª edizione della Festa di Piazza Falcone, un nuovo appuntamento con lo Storytelling dedicato a David Bowie (giovedì 29 agosto al parco ai Cotoni), la Festa Bavarese a Casa Novarini (22, 23, 24 e 25 agosto) e una tre giorni gastronomica in piazza Umberto I con l’Hop Hop Street Food Festival (13, 14 e 15 settembre).

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto.