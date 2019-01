Sona: comune vicino ai cittadini con i servizi telematici

Il Comune di Sona nel corso dell’anno 2018 ha proseguito nel percorso di digitalizzazione della Pubblica

Amministrazione rendendo sempre più fruibile l’area “Servizi al cittadino” sulla homepage del proprio sito istituzionale (comune.sona.vr.it).

I cittadini residenti nel Comune, registrandosi all'area "Servizi online” all’interno della sezione “Cittadino” della Homepage, possono prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, tributari, stampare le autocertificazioni relative ai propri dati anagrafici, comodamente da casa, senza recarsi allo sportello. Per richiedere l'attivazione del servizio e ricevere le credenziali di accesso è sufficiente inviare una semplice richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sona: sona.vr(at)cert.ip-veneto.net, allegando un documento di identità.

Al momento, accedendo all’area, è possibile selezionare i seguenti servizi:

Servizi anagrafici: consente di visionare e stampare la propria scheda personale e lo stato famiglia, inoltre il servizio "Autocertificazioni" permette al cittadino di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante le apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Servizi elettorali: i cittadini che accedono al servizio "Elettorale" hanno la possibilità di vedere i propri dati elettorali e tessera elettorale. Inoltre viene offerta l'opportunità di richiedere il rilascio del duplicato o rinnovo della tessera elettorale, la domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori e l'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio. Tares/ Tari: In questa sezione è possibile visionare lo stato delle denunce e dei pagamenti effettuati per gli immobili registrati nel Comune.

“Uno dei nostri principali obiettivi come Amministrazione – dichiara il Sindaco Gianluigi Mazzi – è quello di avvicinare sempre più i cittadini alla Pubblica Amministrazione, sia attraverso l’erogazione di servizi, che sfruttino tutti i vantaggi delle nuove tecnologie, con risparmio di denaro pubblico e minor perdita di tempo per il cittadino, ma anche attraverso una comunicazione sempre più chiara e immediata. Assieme all’Assessora Monia Cimichella e al Consigliere Paolo Bellotti, delegati alla Comunicazione, stiamo lavorando per rendere disponibili ai cittadini nei primi mesi del 2019 un nuovo sito internet del Comune di Sona e una App (applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile) da scaricare sullo smartphone, che permetteranno di comunicare con il Comune in modo diretto e veloce, ma di questo ne parleremo a tempo debito.”