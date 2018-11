Scuola: Regione approva piano offerta formativa 2019-2020

Nuovi indirizzi e percorsi in Veneto

Nuovi indirizzi scolastici e nuovi percorsi formativi nel sistema scolastico regionale: la Giunta regionale del Veneto ha approvato – su proposta dell’assessore alla scuola Elena Donazzan, il piano dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. “Entrano nel panorama degli istituti veneti nuovi corsi – sottolinea l’assessore - che sostituiscono qualifiche ad esaurimento ed incrociano le nuove domande delle aziende e del mercato del lavoro, in particolare quelle legate all’economia ‘green’ e alle figure specializzate nella gestione delle acque e nel risanamento ambientale. La nuova programmazione dei corsi e degli indirizzi è frutto di un ampio lavoro di ricognizione e di confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con gli enti locali, che tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio, della sostenibilità del sistema formativo e del raccordo con il mondo del lavoro”.



Tra le novità, nuovi indirizzi formativi per tecnici ambientali, dell’acqua e del risanamento dell’ecosistema saranno attivati in Veneto in quattro diverse province: a Este (Padova), nell’istituto di istruzione superiore Atestino, a Vittorio Veneto (Treviso), nell’istituto superiore “Città della Vittoria”, a Mestre (Venezia) presso la sede dell’Ipsia “Edison Volta”, e a Verona, presso l’Istituto superiore Ferraris-Fermi di via del Pontiere.



Sempre tra le novità che partiranno con il prossimo anno scolastico, sono da segnalare anche l’attivazione del nuovo indirizzo per tecnico dei trasporti e della logistica nell’istituto tecnico statale per geometri “Carlo Scarpa” di San Donà di Piave, come articolazione dell’istituto superiore Mattei, e del liceo ad indirizzo sportivo nell’istituto superiore Stefanini di Mestre. In provincia di Verona, l’Istituto professionale di Stato Medici di Legnago dal prossimo anno scolastico avrà anche l’indirizzo per tecnici agrari, agroalimentaristi e dell’agroindustria.



Infine il piano dell’offerta formativa 2019-2020 conferma in Veneto la prosecuzione delle sperimentazioni quadriennali per ‘relazioni internazionali per il marketing’ nell’istituto tecnico Girardi di Cittadella, di informatica e telecomunicazioni nell’’istituto superiore “Carlo Anti” di Villafranca di Verona, e di scienze applicate nei licei ‘Brocchi’ di Bassano del Grappa e ‘Lioy’ di Vicenza.