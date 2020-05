Coronavirus: da oggi 3 presidi militari fissi in centro storico

Arrivano a Verona 27 nuovi militari. E già da oggi sono operativi nel presidiare stabilmente tre punti strategici della città.

Come deciso ieri mattina dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli uomini dell’Esercito sorveglieranno, infatti, 24 ore su 24, piazza Erbe, corso Porta Borsari e piazza Bra. Inviati dal ministero della Difesa, come richiesto da sindaco e Prefetto ad inizio emergenza Covid, i militari rientrano nel progetto ‘Strade sicure’.



“Queste nuove risorse saranno un ausilio importante per il controllo del territorio e per far fronte alle necessità dettate dalla fase 2 – ha spiegato il sindaco Federico Sboarina -. Sono il frutto della richiesta che avevo fatto ancora a marzo assieme al Prefetto, quando eravamo in pieno lockdown e i controlli erano al massimo. Ora ci aiuteranno a supervisionare e presidiare il centro storico, giorno e notte, per evitare assembramenti soprattutto durante i weekend e per supportare le altre Forze dell’Ordine. Sono uomini preparati e formati per la tutela dell’ordine pubblico”.



In vista del prossimo weekend e del ponte lungo del 2 Giugno, Festa della Repubblica, si stanno valutando le azioni da intraprendere in ottemperanza al divieto di assembramento, ancora in vigore. Verrà valutata la necessità di chiudere alcune strade e piazze, contingentandone l’ingresso, nel momento in cui arrivassero troppe persone contemporaneamente. Resta in vigore l’ordinanza del sindaco che vieta di bere alcolici fuori da bar e plateatici, con sanzioni da 400 a 3 mila euro, come stabilito dal Decreto legge del 25 marzo, per chi non rispetta i divieti. Proseguiranno, inoltre, i controlli su tutto il territorio comunale.



Sono arrivati dalla Regione Veneto 370 mila euro per supportare le famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento degli affitti. Nel corso dei prossimi giorni saranno stabiliti i criteri per l’accesso al bonus e per l’eventuale graduatoria, tra cui la soglia di reddito e la presenza di figli minori. Dopodiché verranno comunicate le modalità per presentare le domande.