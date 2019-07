Giunta approva nuovo sottopasso ciclopedonale in via Fincato

Un nuovo collegamento ciclopedonale, lungo la S.P. 6 “dei Lessini”, permetterà di mettere in rete la ciclabile che proviene da Poiano con il sistema delle piste cittadine.

La giunta, infatti, ha approvato la variante urbanistica, inserita nell’accordo di programma tra Comune e Veneto Strade, che consente di dotare l’intersezione, tra via Segorte e via Fincato, di un nuovo tratto ciclopedonale protetto, connesso ad un sottopasso che sarà fondamentale per bypassare l’incrocio.



Grazie alla realizzazione del nuovo sottopasso pedonale, infatti, sarà eliminato il pericoloso attraversamento a raso di via Fincato. In più, si permetterà alla viabilità ciclopedonale della Valpantena di collegarsi con la rete ciclabile cittadina e di raggiungere la parte est della città o Santa Maria in Stelle.