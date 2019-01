Pums: Venerdì in Gran Guardia prima presentazione pubblica

Prima presentazione pubblica, Venerdì 18 Gennaio, in sala convegni della Gran Guardia, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare il nuovo questionario online, che, a partire dalle prossime settimane, coinvolgerà i veronesi sul tema della mobilità cittadina, per fotografare la situazione attuale e prevedere correttivi.



Il questionario sarà disponibile sul sito del Comune, sarà anonimo e servirà per censire gli spostamenti dei cittadini, ma anche per far emergere i bisogni, in termini di mobilità.



Dal punto di vista operativo, i lavori del Pums, però, sono già partiti con gli incontri che hanno coinvolto i soggetti veronesi che, per la loro attività, movimentano molti mezzi. L’assessore alla Mobilità Luca Zanotto ha già incontrato responsabili e rappresentanti di Quadrante Europa, Consorzio Zai, Confindustria, Amt, Atv, Confcommercio, Provincia, Polizia municipale e Amici della Bicicletta.



I lavori del convegno prevedono una prima sessione, a partire dalle 9.30, aperta al pubblico e a carattere divulgativo e una tavola rotonda pomeridiana, riservata alle istituzioni. Dopo gli interventi degli esperti del Ministero dei Trasporti, della Regione Veneto, della Provincia e dei Comuni di Milano e Torino, la mattinata sarà conclusa dalla presentazione del piano di lavoro di Sintagma, la società che ha ricevuto l’incarico dall’Amministrazione di redigere il Pums.



“Il Pums – spiega Luca Zanotto, assessore alla Mobilità e Traffico – è lo strumento che l’Amministrazione sta predisponendo per sviluppare la nuova mobilità dell’area urbana di Verona e del suo hinterland. Dopo gli incontri tecnici che abbiamo già realizzato nelle scorse settimane con enti, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali, questa prima giornata pubblica di lavoro sarà l’occasione per presentare ai cittadini le iniziative e i progetti legati al Pums, tra cui c’è il questionario. L’obiettivo è raccogliere dati, ma anche desideri e bisogni dei veronesi in materia di mobilità perché è importante che il Pums sia ispirato e tenga conto delle esigenze dei nostri concittadini”.



La partecipazione ai lavori del Pums per la sessione della mattina è libera, previa iscrizione. Ci si può iscrivere tramite e-mail a traffico(at)comune.verona.it o presentandosi direttamente in Gran Guardia, a partire dalle 9.