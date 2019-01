Pm 10: raggiunta allerta arancio

Da oggi a Lunedì divieto di circolazione diesel euro 4 e utilizzo impianti a legna o a pellet

Da oggi, Venerdì 11 Gennaio, a Lunedì 14, scatta il divieto previsto per il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio per lo sforamento del livello di Pm10 in città. Si tratta di un provvedimento automatico, previsto dall’Accordo del Bacino Padano, che scatta dopo che la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di PM10 fissato a 50 microgrammi/metro cubo per 5 giorni consecutivi.



Per sospendere l’automatismo è necessaria una deroga del sindaco, come quella emessa con l’ordinanza del 20 Dicembre scorso che, nonostante fosse scattata l’allerta arancione per il livello di Pm10, consentiva la circolazione sul territorio comunale delle auto diesel Euro 4. Deroga motivata per precise regioni sociali dovute al periodo natalizio con ricorrenze religiose e con la sospensione, durante le festività, del trasporto pubblico urbano.



Condizioni queste che, in questi giorni non si verificano. Tuttavia la situazione delle polveri sottili dovrebbe migliorare, grazie all’arrivo di correnti da est.



Da oggi, quindi, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli vetture diesel eueo 4 (categoria M), esclusi i mezzi di trasporto pubblico.



Sarà inoltre vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle.

Tale misure emergenziali, in vigore anche sabato e domenica, rimarranno attive almeno fino a lunedì 14 gennaio compreso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino da parte di Arpav.



Tutti i divieti in vigore saranno visibili sui pannelli a massaggio variabile presenti sul territorio comunale.

Arpav mette a disposizione anche una mappa di previsione delle concentrazioni di polveri sottili consultabile sul sito Arpa Veneto



E’ possibile essere aggiornati sul livello di allerta del PM10 nei Comuni del Veneto utilizzando il servizio di messaggistica istantanea Telegram. Per accedere al servizio è sufficiente scaricare l'App Telegram sul proprio dispositivo e cercare dal motore di ricerca interno all'applicazione l'utenza @AllertaPM10VenetoBot.