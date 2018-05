Straverona: provvedimenti alla viabilità

Per la 36ᵃ edizione di Straverona si confermano gli usuali provvedimenti viabilistici.

Dalla mezzanotte di Sabato 20 alle 14 di Domenica 21 Maggio sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, su corso Porta Nuova, nel tratto da piazza Bra a piazza Pradaval, fino alla traversa di collegamento con via Valverde.



Inoltre, dalle 2 di notte alle 11 di Domenica, sarà istituito il divieto di transito, in corso Porta Nuova e dalle 8.30 alle 10, in circonvallazione Oriani, stradone porta Palio, largo Don Bosco, regaste San Zeno, corso Castelvecchio e corso Cavour. Il passaggio resta consentito per i soli veicoli dell’organizzazione e dei mezzi di pronto intervento e soccorso.



Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8 alle 13, per il tempo necessario al passaggio dei podisti, sui percorsi di 6, 10 e 20 chilometri sarà in vigore il divieto di transito temporaneo.



Percorsi di gara

Percorso piano di 6 chilometri:

partenza Portoni della Bra, corso Porta Nuova, Circonvallazione Oriani, Stradone Porta Palio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, via Pontida, Ponte del Risorgimento, Lungadige Cangrande, Ponte di Castelvecchio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour, via Armando Diaz, Lungadige Panvinio, Lungadige Riva Battello, Vicolo San Girolamo, piazza Duomo, vicolo San Giusto, via San Giacomo alla Pigna, via Pigna, via Giuseppe Garibaldi, via Rosa, Corso Santa Anastasia, Piazza delle Erbe, via Pellicciai, Galleria Pellicciai, Corte Farina, via Antonio Cantore, via Alberto Mario, via Guglielmo Oberdan, piazza Bra – arrivo.



Percorso 10 chilometri:

partenza Portoni della Bra, corso Porta Nuova, Circonvallazione Oriani, Stradone Porta Palio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, Ponte Risorgimento, Lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, Parco Cesare Lombroso, Lungadige San Giorgio, Breccia San Giorgio, via Ippolito Nievo, via Castello San Felice, via Nazareth, Sottomura San Zeno in Monte, via San Zeno in Monte, via Scala Santa, Vicolo Pozzo, Vicolo Borgo Tascherio, via Redentore, Regaste Redentore, Ponte Pietra, via Abramo Massalongo, corso Sant'Anastasia, vicolo Cavalletto, via Santa Maria in Chiavica, via Santa Maria Antica, Piazza dei Signori, via Dante Alighieri, Piazza Viviani, via Stella, via Anfiteatro, via San Nicolo, via Tre Marchetti, piazza Bra – arrivo.



Percorso 20 chilometri:

partenza Portoni della Bra, Corso Porta Nuova, Circonvallazione Oriani, Stradone Porta Palio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso da Vico, via Pontida, Ponte del Risorgimento, Lungadige Cangrande, Lungadige Campagnola, Lungadige Matteotti, Parco Cesare Lombroso, Lungadige San Giorgio, Breccia San Giorgio, via Tirapelle, viale Dei Colli, via C. Donati, via San Mattia, Stradello Santa Giuliana, via Santa Giuliana, via Bonuzzo sant'Anna, via Ronchi, via Leonardo da Quinto, via Castelberto, via Villa santa Chiara, contrada Avesani, via Clocego, via Sottocastello, via Castellana, strada Castellana, via Biondella, via G. Torelli, via G. Biancolini, via Luzzati, Salita San Sepolcro, via Santa Toscana, via San Nazaro, via Muro Padri, via G. Trezza, via San Vitale, via San Paolo, Ponte delle Navi, via Leoni, via Leoncino, via Frattini, via Patuzzi, piazzetta Mura Gallieno, piazza Bra - arrivo.



La Polizia municipale invita i cittadini a non usare i mezzi privati durante lo svolgimento della manifestazione; evitare l’arrivo in centro storico con l’auto; non lasciare l’auto in sosta vietata o di intralcio al percorso.



Le iscrizioni alla manifestazioni sono possibili online sul sito straverona.it e allo stand in Piazza Bra fino al 19 Maggio, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 19. Tutte le informazioni su sito della Straverona.



Parcheggi

Per la Straverona è attivato un servizio gratuito di bus navetta che collega il parcheggio C dello stadio a piazza Bra, evitando agli atleti di arrivare con la macchina in prossimità del centro storico. Il servizio sarà attivo dalle ore 7 fino alle ore 8.30 per la tratta Stadio - piazza Bra e dalle ore 11.30 alle ore 14.30 per la tratta piazza Bra - Stadio.



Sabato 19, con inizio alle 15, piazza Bra si anima con la Straverona Junior. Quest’anno le categorie diventano cinque con l’introduzione della categoria “baby” per i bambini nati nel 2012-2013 che correranno i loro primi 100 mt di Straverona, nel percorso intorno ai giardini della Bra. A seguire i “cuccioletti” nati nel 2010-2011 sui 200 metri, i “cuccioli” del 2008-2009 correranno 400 metri, gli “esordienti” nati nel 2006-2007 percorreranno 600 metri e solo i più grandi, i “ragazzi” nati nel 2004-2005 correranno per 800 metri. Al termine delle corse è prevista la Staffetta Genitori&Figli per tagliare il traguardo con mamma e papà.

L’iscrizione alla Straverona Junior per i singoli può essere fatta online fino a Giovedì 17 o direttamente in piazza Bra sabato dalle 14; per i gruppi, invece, c’è tempo fino a martedì 15 Maggio e l’unica modalità d’iscrizione è online. Informazioni sul sito straverona.it, sulla pagina Facebook.