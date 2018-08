Quarta edizione "Hostaria": il festival del vino a Verona

Novità assoluta, la Foresteria ai Giardini dell’Arsenale: 14 stand e 24 cantine con vini selezionati da tutta Italia

Hostaria Verona quarta edizione 12-13-14 Ottobre 2018, il festival del vino e dei sapori torna con grandi novità: quest’anno il festival dedica un’intera area dei Giardini esterni dell’Arsenale austro-ungarico a eccellenze vitivinicole di tutta Italia: lo spazio, denominato "Foresteria" (dal latino "foris", che significa "fuori", cioè proveniente da un altro territorio), ospiterà 14 stand e 24 rinomate cantine provenienti da Abruzzo (Vini Biagi , Cascina del Colle), Friuli Venezia Giulia (Azienda Agricola Specogna), Lombardia (Tenute La Montina, Cantina Monsupello.), Piemonte (Dosio Vigneti, i Nebbioli di Qualità Club Selection delle cantine Azienda Agricola Cravanzola Vini, Rocche Costamagna, Azienda Agricola Mirù, Il Chiosso Gattinara), Toscana (Rocca di Frassinello, Castellare di Castellina, Terenzi Viticoltori), Trentino (Maso Roveri), Veneto (Cantine Bortolotti Umberto, le cantine di Rive Vive, Cantina Maculan).



Crescono anche il numero e le aree di provenienza delle cantine veronesi presenti quest’anno: oltre 30 aziende da Valpolicella, Soave, Valdadige, Terradeiforti nel territorio a nord di Verona, Bardolino, Custoza e Garda per la zona collinare del Lago, Durello in Lessinia e Arcole in pianura.

Nuovo percorso: Hostaria animerà vie e piazze del centro storico di Verona con un nuovo percorso enogastronomico lungo oltre 3 chilometri, che collega i giardini dell’Arsenale austro-ungarico con la funicolare di Castel San Pietro, passando attraverso le principali vie e piazze pedonali del centro storico. Gli stand enogastronomici e le attività culturali del festival saranno concentrati in 3 macro aree: AREA 1: Giardini dell’Arsenale, Ponte Scaligero (Castelvecchio), AREA 2: Via Roma, Portoni Borsari, AREA 3: Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Piazzetta Bra Molinari







Gettoni per le degustazioni: lungo il percorso della città, il pubblico troverà una serie di vini dal pregio diverso, in modo da sperimentare vari livelli di degustazione. Ognuno avrà un diverso “valore”: ci saranno vini da 1, 2 e 3 gettoni.



I vini che, ad esempio, varranno 3 gettoni, saranno l'Amarone DOCG, il Recioto DOCG, il Passito e quelli valutati Top dai sommelier autori de "La Guida dei Vini di Verona 2018 - Top 100" che affiancano Hostaria nella realizzazione del Festival.



Chi acquista il biglietto per Hostaria entro il 31 Agosto riceverà un gettone oro che da solo ne vale 3, in modo da gustare un vino Top senza spendere i gettoni classici, che potranno essere tenuti per altre degustazioni.



Hostaria è oggi uno dei festival più importanti in Italia nel suo genere, che per la quarta edizione mira a superare le oltre 30.000 presenze del 2017, con appassionati arrivati da ogni parte d’Italia, Scozia, Inghilterra, Canada, Germania. Un pubblico dedito al turismo culturale del quale beneficiano anche commercianti e ristoranti, con negozi e attività aperte fino a tarda sera.



Il programma prevede un’offerta completa: eccellenze vitivinicole, approccio alla degustazione del formaggio Monte Veronese a cura del Consorzio di Tutela, specialità gastronomiche; e ancora, decine di cantine, le “stuzzicherie” e i piatti della tradizione italiana. Sapori d’eccellenza a cui si uniscono incontri con artisti, registi e scrittori nazionali, brindisi panoramici sulla funicolare proposti dal Consorzio Lessini Durello, musica dal vivo con concerti e dj set, visite guidate e laboratori.



Dopo il successo della scorsa edizione, torna inoltre anche quest’anno l’area delle birre artigianali selezionatissime - accompagnata dall’Osteria di Hostaria, che propone i vini classici di tutti i partecipanti - ospitate in Piazzetta Bra Molinari, sul lungadige adiacente al Campanile di Santa Anastasia.



Il festival Hostaria è curato dall’Associazione Culturale Hostaria in collaborazione con il Comune di Verona. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto.