Agosto in città: le proposte delle Circoscrizioni

Un ricco programma di eventi animerà, per tutto il mese di Agosto, le giornate estive di turisti e cittadini.

In ogni Circoscrizione sarà possibile partecipare ad iniziative culturali diverse, con la proposta di spettacoli, concerto, feste e sagre.



Fra gli appuntamenti estivi:

1ª Circoscrizione: il 15 Agosto, dalle ore 12.30, “Festa dell’Assunta in carega” in via Cadrega a Santa Eufemia; il 30 Agosto “Veronetta Summer Fest” al giardino Parco Giochi Santa Toscana.

2ª Circoscrizione: dal 10 al 16 Agosto “539a Festa di San Quinzano” a San Rocco di Quinzano; dal 24 al 26 Agosto “Festa della birra” all’Oratorio S.S. Filippo e Giacomo di via Torcolo a Parona.

3ª Circoscrizione: dal 23 al 29 Agosto “Festa del Patrono di San Massimo” al parco giochi Cuore Verde, in via don Lonardi a San Massimo; dal 30 Agosto al 2 settembre, alle ore 21, “Sagra del Saval” alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena al Saval; fino al 7 settembre “Pomeriggi in allegria” tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 e “Infermiere” tutti i Martedì e Giovedì dalle 16 alle 17 al Centro di Incontro e Aggregazione per la Terza Età, di via Licata 33 a Borgo Nuovo.

4ª Circoscrizione: il 14 Agosto alle 21 “Swing and Musical” al cortile interno del Forte Gisella.

5ª Circoscrizione: dal 24 al 26 Agosto “Giovani in rock” al Parco San Giacomo a Borgo Roma; il 27 Agosto, alle 20.30, “En plein air: il cinema incontra la biblioteca” alla biblioteca “Caliari” a Borgo Roma;

6ª Circoscrizione: il 25 Agosto “Soffitte in piazza”, dalle 9 alle 17 ai giardini Cantori Veronesi a Borgo S. Croce; dal 24 al 26 Agosto “Festa di San Felice Extra”; il 29 Agosto “En plein air: il cinema incontra la biblioteca”, alle 20.30 alla biblioteca “Mondadori” a Borgo Trieste.

7ª Circoscrizione: dall’11 al 16 Agosto “Sagra di San Rocco” a Castiglione - San Michele Extra.

8ª Circoscrizione: dall’11 al 15 Agosto “Sagra dell’Assunta” in piazzale Chiesa Vecchia a Montorio; dal 23 al 26 Agosto “Sagra di San Giovanni” negli spazi Parrocchiali di Quinto; fino al 23 Settembre a Montorio “Estate Teatrale al Castello”.