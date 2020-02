L'Altro Teatro: al Camploy in scena "I Bislacchi"

Venerdì 21 Febbraio alle 20.45, prosegue al Teatro Camploy la proposta di danza contemporanea della nuova edizione de L’Altro Teatro, la rassegna dell’Assessorato alla Cultura e dedicata ai linguaggi e ai temi del contemporaneo.

La compagnia Artemis Danza porta in scena "I Bislacchi", la rivisitazione di capolavori dell’opera lirica e del cinema in una contaminazione di stili e linguaggi. In questo caso, una versione danzata in un’atmosfera ricca di sentimento e poesia che rievoca, con energia e vigore, alcuni archetipi del meraviglioso immaginario di Federico Fellini.



“I Bislacchi” si ispira all’universo del grande regista, del quale i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film, sulle celebri note di Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso e magico mondo di Fellini. I sei danzatori si trasformano in personaggi stralunati sospesi tra poesia e fantasia in un mondo surreale, protagonisti di notti felliniane in bilico tra Circo e Dolce Vita.



Una perfetta occasione per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, (lo scorso 20 Gennaio) grande regista, sognatore ed idealista, entrato nella storia per averci regalato capolavori della settima arte con pellicole cinematografiche vincitrici di premi Oscar, che ancor oggi è un simbolo icona e di ispirazione di tanti progetti artistici per l'universalità di cui è portatore.



La biglietteria del Teatro Camploy aprirà la sera dello spettacolo alle ore 20.

(foto Marco Nordio)