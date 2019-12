Giochiamo per aiutare la ricerca contro i tumori infantili

Gioco e divertimento a sostegno della ricerca contro i tumori infantili.

Da domani, giorno di Santa Lucia e fino a Domenica 15 Dicembre, tutti possono partecipare a “Mettiti in gioco con Airc”, l’evento organizzato in Gran Guardia per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro.

Venerdì e Sabato, dalle 10 alle 20, e domenica dalle 10 alle 18, adulti, bambini e famiglie avranno la possibilità di essere protagonisti giocando al maxi Monopoly, allestito al primo piano, partecipando alle varie sfide e facendo donazioni o acquistando nuovi giochi. L’evento è realizzato da Fondazione Airc Comitato Veneto Trentino Alto Adige, in collaborazione con il Comune e con Monopoly che, recentemente, ha lanciato l’edizione interamente dedicata a Verona del celeberrimo gioco.



I partecipanti potranno giocare, fare un viaggio nel tempo, grazie alla partecipazione di collezionisti di giochi in scatola che esporranno i loro “tesori”, ma anche conoscere e sostenere la ricerca.

L’ingresso all’intera manifestazione è gratuito; con un’offerta libera si potrà avere un gadget Monopoly e poi si potranno acquistare giochi e regali in vista del Natale. Parte del ricavato delle vendite, infatti, sarà devoluto ad Airc.