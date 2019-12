Bimbi a teatro per conoscere la vera storia di Santa Lucia

La storia di una bambina speciale, di nome Lucia. E’ quella che verrà raccontata nello spettacolo ‘Aspettando Santa Lucia’ che l’associazione Modus propone nei giorni che precedono la notte del 12 dicembre, rivolto ai piccini e alle loro famiglie.

Da Sabato 7 a Giovedì 12, nello spazio teatro in via Orti di Spagna a San Zeno, la compagnia di Andrea Castelletti ripercorrerà la vita di Lucia, prima terrena, poi in cielo ed infine nel mito e nell’immaginario collettivo che la tradizione ci consegna, tanto celebrato a Verona ma che abbraccia anche altre zone del mondo.



Lo spettacolo racconta e spiega, affascina e ammalia. Ma vuol essere anche occasione per riflettere sul valore del dono, sensibilizzando verso scelte consapevoli, attente e non consumistiche.



Per scelta, nello spettacolo non si vedrà Santa Lucia, che rimane non rivelata, solo evocata, presenza percepita col cuore e con l’immaginazione, ma mai con la vista. In scena ci sarà nonna Ida, con una cara amica di Santa Lucia, che racconta la sua storia e reciterà poesie e filastrocche, accompagnata dal pittore e suo amico Pennelletto.



L’iniziativa è promossa dalla 1ª Circoscrizione.