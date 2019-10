Un mese di eventi con gli psicologi in piazza

Gli psicologi scendono in piazza, non più per un solo giorno ma per un mese di eventi e iniziative aperte a tutti. Da Borgo Nuovo a via Marconi, da San Zeno a Borgo Venezia, per incontrare la cittadinanza e parlare di ‘linguaggi corporei’.

Per approfondire la tematica scelta quest’anno, saranno coinvolti anche altri professionisti, come chirurghi estetici, dietisti, tatuatori, personal trainer e artisti.



Torna per il quarto anno consecutivo l’iniziativa organizzata da Omnia Impresa Sociale, insieme al Comune di Verona e all’Ordine degli Psicologi del Veneto.



Dopo il primo appuntamento dedicato agli studenti delle superiori, il programma entrerà nel vivo. Dieci gli incontri aperti a tutta la cittadinanza. Il laboratorio ‘Corpo, spazio, azione’ Sabato 26 Ottobre al centro aperto amico di Borgo Nuovo, dove, Mercoledì 30, si terrà anche la mattinata al femminile ‘Grembo di una donna’. E poi la serata ‘La mia trama sul corpo’ al Cohen di San Zeno il 29 Ottobre, ‘Fitness della mente’ nella sede Omnia di via Marconi il 2 Novembre, ‘Mangia, pensa, ama’ il 6 Novembre all’Osteria Al Boscarel e, il 7 Novembre, all’associazione Arbes di via Villafranca ‘Ascolto il mio corpo, ascolto me’. Il calendario degli eventi proseguirà il 15 Novembre con ‘Invasi’ al centro Tommasoli, serata sul pregiudizio per il diverso; il 20 Novembre ‘Pellicole emotive’ all’ospedale Santa Giuliana’; il 23 Novembre ‘Sport 4 life’ al centro Bernstein di lungadige Attiraglio. Domenica 24 Novembre, in Gran Guardia si terrà la serata conclusiva, con l’incontro di tutte le realtà coinvolte e dalle 19.30 una performance artistica.



Tre saranno, invece, i convegni per professionisti tutti al Polo Santa Marta, ‘Mens sana in corpore sano’ il 25 Ottobre, ‘Un problema molti sguardi’ l’8 Novembre e ‘Corpo e trauma’ il 22 Novembre.



L’evento è patrocinato da Regione Veneto, Provincia, Università, Ulss 9 Scaligera, Camera di Commercio, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi.