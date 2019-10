Verona festeggia gli 80 anni dei Vigili del fuoco

Il Corpo dei Vigili del Fuoco compie i suoi primi 80 anni. E Verona è tra le città scelte per ospitare la festa itinerante organizzata a livello nazionale per questo importante traguardo.

Tante tappe promosse in giro per l’Italia, in alcuni dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la storia dei Vigili del Fuoco e che hanno già preso il via lo scorso Marzo in Irpinia, città simbolo del terremoto del 1980.



A Verona, dal 7 al 10 Ottobre, nella penultima tappa dei festeggiamenti, sarà invece ricordato l’impegno profuso dai Vigili del Fuoco nel 2018 in occasione della tempesta ‘Vaia’ e di altri eventi atmosferici che colpirono duramente il territorio del Veneto e del trentino Alto Adige.



In programma: incontri formativi sulla sicurezza nelle scuole superiori; Mercoledì 9 Ottobre, dalle 16 alle 19, allestimento in piazza Bra di un campo-gioco di addestramento per bambini e di stand informativi sulle attività del Corpo. Giovedì 10 Ottobre, giornata principale dei festeggiamenti, dalle 10 alle 19, esposizione di mezzi storici in piazza Bra e proiezione di filmati che ripercorrono la storia dei Vigili del Fuoco. Infine, in serata, al Teatro Filarmonico, con inizio alle ore 20.30, concerto della banda del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30.