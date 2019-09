Uno sguardo alla luna attraverso il cinema

Esplorare lo spazio attraverso i film. È l’obiettivo del Centro Audiovisivi che, nell’anno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, propone, in Biblioteca Civica, un doppio appuntamento cinematografico sul tema.

Sequenze tratte dai più celebri film ambientati nel cosmo saranno proiettate il 25 Settembre, con la serata su ‘La luna ieri: da Méliès a Totò’ e il 2 Ottobre, con ‘La luna oggi: il reale e l’immaginario’.



In visione le sequenze dei film, Le voyage dans la lune (1902), Uomini sulla luna (1950), Apollo 13 (1995), Totò sulla luna (1958), Capricorn one (1978), Moon (2009), Apollo 18 (2011), In the Shadow of Moon (2007), Oblivion (2013), Cattivissimo me 3 (2017). Coordinatore degli incontri il professore di Storia e critica del Cinema dell’Università di Verona Alberto Scandola.



Le analisi proposte evidenzieranno come lo sbarco sulla Luna sia stato non solo un traguardo per la scienza ma, soprattutto, una conquista per l’umanità che, finalmente, ha potuto ammirare quell’incredibile luogo fino ad allora irraggiungibile.



Gli incontri, ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si terranno in sala Farinati con inizio alle 21.

Ulteriori informazioni sono visibili sul sito comune.verona.it/cultura/audiovisivi.