Inaugurata la 17ᵃ edizione del Tocatì

Il sindaco Federico Sboarina, ieri sera, ha inaugurato ufficialmente la 17ᵃ edizione del Tocatì.

Per tutto il fine settimana, il centro storico di Verona, le sue vie e le sue piazze diventeranno un grande campo di gioco, mentre la città si vestirà di bianco e nero, i colori della Bretagna, in onore dell’ospite d’eccezione della manifestazione.



“Verona diventa ancora più bella in questi giorni – ha detto il sindaco Sboarina – piena di famiglie, di giochi e di manifestazioni. Il Tocatì porta con sé le tradizioni dei giochi antichi, la nostra identità e l’identità dei tanti popoli ospitati durante questo straordinario festival. Ancora una volta, dopo 17 anni, la nostra città tornerà a riempirsi di tantissime persone, di famiglie e di bambini. Sarà una vera festa della comunità cui tutti potranno partecipare attraverso il gioco. E proprio per il suo grande valore culturale e sociale, l’Amministrazione continuerà a sostenere l’iter per fare in modo che il Tocatì sia riconosciuto come patrimoniale immateriale dell’Unesco. Intanto, auguro buon Tocatì a quanti verranno a Verona dall’Italia e dal mondo e un benvenuto particolare agli ospiti della Bretagna”.



Durante le giornate del Tocatì si potrà giocare a più di 40 giochi e sport tradizionali, d’Italia e Bretagna. Dai birilli ‘Quilles du Poher’, alla lotta bretone, fino al ‘Bazh Yod’, che prende il nome dal bastone usato per il porridge. Tra i giochi della tradizione italiana si potrà scegliere tra Bàla Creéla e Morra (Lombardia), Rouotta (Valle d’Aosta), Pizzicantò (Basilicata), Carrara (Sicilia).