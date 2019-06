A Veronetta festa e solidarietà in piazza

Una festa di piazza, per promuovere la solidarietà e lo stare insieme.

Sabato 15 Giugno a Veronetta, le associazioni del territorio scendono in strada portando musica, attività per bambini e buon cibo. In piazza Santa Toscana approda per il secondo anno il ‘Festival della solidarietà’, organizzato dalla Fevoss in collaborazione con la prima Circoscrizione.



Fin dalla mattina apriranno il bazar solidale e gli stand delle associazioni coinvolte. Dall’arte come strumento per superare i pregiudizi, alle bomboniere solidali, dall’attenzione per gli amici a quattro zampe al cucito creativo, dalla Croce Verde, al Telefono Rosa, sarà un pullulare di attività. Alle ore 9.30 entrerà in servizio anche l’ambulatorio viaggiante ‘Quattro ruote di speranza’. Il camper con a bordo farmacisti e medici volontari fornirà informazioni sulle principali malattie cronico-degenerative. Sarà inoltre possibile farsi misurare pressione e glicemia. Alle 11.30 seguirà un momento conviviale grazie alla collaborazione dei ristoratori.



Nel pomeriggio, dalle ore 16, protagonista la musica dal vivo e le attività per bambini. Sul palcoscenico si alterneranno gli ‘Interno 1’ con il rock inglese anni ’80, la tribute band dei Litfiba ‘Animali di zona’ e, dalle ore 19, i ‘Nowheremen’ con le canzoni dei Beatles e i ‘Senza fissa dimora’ con la musica dei Nomadi.



Alle ore 19 assaggi, stuzzichini e risotto per tutti.