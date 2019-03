A palazzo Barbieri i pellegrini del cammino "Da San Marco a San Marco"

Sabato mattina, l’assessore Francesca Toffali, assieme alla capogruppo della Lega Anna Grassi e ai

consiglieri Laura Bocchi e Alberto Zelger, ha accolto a palazzo Barbieri i pellegrini che partecipano al “Cammino da San Marco a San Marco”. Durante l’incontro, assessore e consiglieri hanno consegnato ai marciatori i generi alimentari che saranno portati, in beneficenza, alla mensa dei poveri del convento dei Frati Cappuccini di Mestre, punto di partenza dell’ultima tappa dell’evento.



Il “Cammino”, giunto quest’anno all’undicesima edizione, è nato per promuovere la cultura, la lingua, la fede e la memoria storica del territorio veneto e del suo popolo. Durante quattro fine settimana di Marzo, i volontari e i pellegrini, che partecipano alla manifestazione, portano il gonfalone di San Marco, santo patrono di Venezia e della Regione, da un capo all’altro del Veneto, attraverso i luoghi della fede e della cultura incontrati lungo il percorso.



Sabato mattina, i volontari sono partiti dal santuario della Madonna del Monte di Sommacampagna e hanno terminato il proprio tragitto a San Giovanni Lupatoto. L’ultima tappa, in programma Domenica 24 Marzo, porterà i pellegrini in piazza San Marco a Venezia. Lungo il cammino, il gonfalone passerà di mano in mano tra i pellegrini-staffettisti e, al termine del percorso, verrà consegnato a una delegazione di Veneti emigrati nelle varie parti del mondo.



La manifestazione, che è patrocinata dalla Regione Veneto, sostenuta dalla Diocesi di Verona e dall’associazione Veneti nel Mondo, rientra fra le attività istituzionali per celebrare l’annuale Festa del Popolo Veneto, riconosciuta ufficialmente dalla Regione, che si celebra il 25 Marzo. L’evento è nato dalla collaborazione tra l’associazione San Marco Evangelista e Veneto Nostro - Raixe Venete e, nell’idea degli organizzatori, vuole essere un percorso nella memoria delle persone e delle comunità che tengono unite il territorio.