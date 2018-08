Verona: motociclista a 135 Km/h in via Gardesana

Linea dura contro alta velocità e cellulare alla guida

Percorreva via Gardesane alla folle velocità di 135 km/h, il motociclista fermato Domenica mattina dalla Polizia municipale in uno dei controlli effettuati nel week end.

Sulla stessa strada, nel fine settimana, sono stati sanzionati altri 28 automobilisti e motociclisti, nonostante la segnaletica di preavviso della postazione mobile, per complessivi 150 punti decurtati dalle patenti di automobilisti e motociclisti. Altri controlli notturni con il telelaser in circonvallazione esterna hanno portato ad individuare utenti che percorrevano la strada in piena notte a 106 km/h e 94 km/h, velocità quest’ultima a carico di neopatentato che vedrà raddoppiarsi la decurtazione dei punti sulla patente. Controlli sulla velocità anche in corso Milano, viale Galliano, sulla SP35, via Unità d'Italia, via Valpantena, via Vigasio, via Palazzina.



L’incremento dei verbali è il frutto della linea dura adottata dalla Polizia municipale per contrastare le due principali cause di incidente, l’utilizzo del cellulare alla guida e l’alta velocità, anche in vista del maxi esodo previsto in questi giorni e dei numerosi incidenti stradali verificatisi nelle ultime settimane.



Dal 1° Lluglio sono stati 1.014 i punti decurtati, di cui 259 sorpresi dal nuovo autovelox mobile in dotazione alla Polizia municipale, impiegata in pattuglie sia in borghese che in divisa, sia di giorno che di notte.