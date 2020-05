Autoarticolato si rovescia in via della scienza

Ieri mattina un camion si è rovesciato in corrispondenza della curva a gomito che si trova in via della Scienza, al termine del tratto rettilineo e poco lontano dall’entrata della tangenziale.

Il mezzo pesante, un Renault di nazionalità polacca, si è ribaltato proprio nell’affrontare la curva.



Leggermente feriti i due occupanti, la conducente di 44 anni ed il passeggero di 46. La donna è stata trasportata all’ospedale di Negrar, mentre l’uomo è stato trattato nel pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento.

Nessuna conseguenza di rilievo sulla viabilità che, in quella zona della città, non è particolarmente intensa.



Gli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale, arrivati per i rilievi, hanno fatto intervenire un mezzo speciale per raddrizzare l’autoarticolato e trasportarlo in deposito. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Verona.

Nel primo pomeriggio i due feriti, dimessi dagli ospedali, si sono presentati agli uffici del Nucleo Infortunistica Stradale per la verifica dei documenti e degli aspetti legati al trasporto internazionale.